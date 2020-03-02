Загострення на Близькому Сході: Туреччина збила російські літаки
Турецькі війська у неділю, 1 березня, збили у небі над Ідлібом (Сирія) два літаки російського виробництва SU-24.
Пілотам вдалося катапультуватися. Таку інформацію опублікувало інформаційне агентство SANA.
"Турецькі підрозділи збили два сирійські літаки, обидва пілоти вдало катапультувалися, їхнім життям нічого не загрожує", – йдеться в повідомленні.
Пізніше в міноборони Туреччини уточнили, що були збиті саме літаки SU-24.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Туреччина завершила підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі та заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.
У сирійській провінції Ідліб 27 лютого внаслідок атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.
У відповідь на загибель своїх військових в Сирії турецька армія завдала нищівного удару по військах Башара Асада в Ідлібі. У САА – величезні втрати в техніці та живій силі.
Глава Росії Володимир Путін зідзвонився із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Ердоган закликав Путіна не втручатися у військовий конфлікт в Сирії.
Стало відомо, що президент Туреччини зустрінеться з главою РФ, щоб обговорити ситуацію в Сирії.
У сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького виробництва, який спочатку прийняли за бойовий літак.
Турецька влада заявила про початок військової операції в Сирії проти військ президента цієї країни Башара Асада, яка отримала назву "Весняний щит".
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