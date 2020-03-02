Загострення на Близькому Сході: Туреччина збила російські літаки

Турецькі війська у неділю, 1 березня, збили у небі над Ідлібом (Сирія) два літаки російського виробництва SU-24.

Пілотам вдалося катапультуватися. Таку інформацію опублікувало інформаційне агентство SANA.

"Турецькі підрозділи збили два сирійські літаки, обидва пілоти вдало катапультувалися, їхнім життям нічого не загрожує", – йдеться в повідомленні.

Пізніше в міноборони Туреччини уточнили, що були збиті саме літаки SU-24.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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