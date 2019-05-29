ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Загострення на Балканах: Obozrevatel News

23Читати матеріал російською

Загострення на Балканах

Сербія терміново стягує бронетехніку і військову авіацію на кордон з Косово після того, як того як поліція заарештувала кілька сербських громадян, які проживають на півночі Косова. Офіційний Бєлград звинуватив Приштину в утисках сербської меншини. Влада Косова усі звинувачення спростовує. У Приштині кажуть - спецоперація та арешти пов'язані з боротьбою із контрабандою та організованою злочинністю.

Зберігається загроза підтоплень: ДСНС

На Заході України все ще зберігається загроза підтоплень. Про це повідомили в ДСНС. Надзвичайники попереджають: у Карпатському регіоні можливе формування селевих потоків. На Закарпатті наразі підраховують збитки, завдані стихією. Але рятувальники заспокоюють: ситуація стабілізувалася.

П'яті роковини загибелі генерала Кульчицького

Сьогодні п`яті роковини загибелі героя України генерала Сергія Кульчицького. Пам`ять військового у парламенті вшанували хвилиною мовчання. Її оголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він підкреслив: з Кульчицьким був знайомим особисто і знає, наскільки мужнім він був. Сергій Кульчицький загинув 29 травня 2014 року. Тоді терористи під Слов'янськом збили вертоліт, що перевозив військових на ротацію. Разом з генералом тоді загинули 14 воїнів. У червні 2014 року п`ятий президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв Кульчицькому звання "Герой України". Також його ім'ям був названий батальйон Національної гвардії.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Obozrevatel News" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Obozrevatel NewsЕфіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
op-