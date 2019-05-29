Загострення на Балканах: Obozrevatel News

Загострення на Балканах

Сербія терміново стягує бронетехніку і військову авіацію на кордон з Косово після того, як того як поліція заарештувала кілька сербських громадян, які проживають на півночі Косова. Офіційний Бєлград звинуватив Приштину в утисках сербської меншини. Влада Косова усі звинувачення спростовує. У Приштині кажуть - спецоперація та арешти пов'язані з боротьбою із контрабандою та організованою злочинністю.

Зберігається загроза підтоплень: ДСНС

На Заході України все ще зберігається загроза підтоплень. Про це повідомили в ДСНС. Надзвичайники попереджають: у Карпатському регіоні можливе формування селевих потоків. На Закарпатті наразі підраховують збитки, завдані стихією. Але рятувальники заспокоюють: ситуація стабілізувалася.

П'яті роковини загибелі генерала Кульчицького

Сьогодні п`яті роковини загибелі героя України генерала Сергія Кульчицького. Пам`ять військового у парламенті вшанували хвилиною мовчання. Її оголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він підкреслив: з Кульчицьким був знайомим особисто і знає, наскільки мужнім він був. Сергій Кульчицький загинув 29 травня 2014 року. Тоді терористи під Слов'янськом збили вертоліт, що перевозив військових на ротацію. Разом з генералом тоді загинули 14 воїнів. У червні 2014 року п`ятий президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв Кульчицькому звання "Герой України". Також його ім'ям був названий батальйон Національної гвардії.

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