Загадка кульової блискавки: створити і приручити

Першими дослідами і заявами про штучне створення шарової блискавки можна вважати роботи видатного винахідника та науковця Ніколи Тесли наприкінці XIX століття. У своїй короткій замітці він повідомляє, що, за певних умов, запалюючи газовий розряд, він, після вимкнення напруги, спостерігав сферичний сяючий розряд діаметром 2-6 см. Однак Тесла не повідомляв подробиці свого експерименту, так що відтворити цю установку важко. Очевидці стверджували, що Тесла міг робити кульові блискавки на кілька хвилин, при цьому він їх брав в руки, клав в коробку, накривав кришкою, знову діставав.

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