Реформа освіти: експерт розповів, як зруйнувати '' феодалізм '' ректорів вишів

Експерт з питань освіти Сергій Бабак відповідаючи на питання про реформу вищої освіти, зазначив, що деякі виші в Україні ректори очолюють вже 30 років.

За його словами, нинішню систему вищої освіти, систему управління університетами, в якій ректора стають "феодалами", необхідно змінювати. Він зазначив, що існує корпоративна система управління і навіть є законопроект у Верховній Раді, який знаходиться в парламенті вже кілька років, яким передбачається змінити цю структуру, де ректор повинен бути в менеджером. За словами Бабака, в зоні відповідальності ректорів знаходяться і нові комплекси, і тисячі людей, які працюють у ВНЗ.

У той же час, він зазначив, що вчена рада, що стоїть окремо, повинна займатися освітніми програмами, вченими ступенями, дослідженнями і т.д. І ці дві функції, на його думку, потрібно розділити.

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