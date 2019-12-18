Заборонений Boeing 737 MAX може з'явитися у авіапарку МАУ та SkyUp: авіаексперт

Авіаексперт Артур Вінюков-Прощенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Влади Цуркан.

Він прокоментував новини про те, що компанія Boeing призупинить виробництво літаків моделі 737 MAX, та чи використовують цей літак українські авіаперевізники.

"На даний момент жодна авіакомпанія у світі не користується літаками Boeing 737 MAX, бо використання літаків покоління MAX є забороненим, це по-перше. А по-друге, такі літаки замовлені і виготовлені для українських компаній МАУ та SkyUp, але їх постачання мало початися у 2021 році. Тобто поки що ніхто не використовує дані літаки у світі. Щодо поновлення постачання та використання цієї моделі літака, я сподіваюсь, що цей факт відбудеться, оскільки з точки зору авіаційної економіки, це дуже гарна машина для використання авіакомпаніями, і це доводить та кількість замовлень, які існують на цей літак. Їх вже вироблено близько 600 і замовлено близько 5000 літаків. Звичайно, після катастроф, які відбулися із цією моделлю повітряного судна були проведені розслідування, то це дозволило дослідити проблемні питання у конструкції літаків та зараз проводить робота з їх виправлення, однак проблемним нюансом, який призвів до цих катастроф міг бути і недостатній рівень підготовки пілотів, які керували цим судном", - заявив авіаекперт.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!