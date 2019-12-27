Заборонені в Україні комуністи відзначили День народження тирана

Заборонена в Україні КПУ осоромилася проведенням у Києві конференції, присвяченій 140-річчю від дня народження радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Фотозвіт з пропагандистського заходу опублікували на сайті забороненої КПУ. Також там з'явився перелік доповідей, які прославляють Сталіна, котрий влаштував загибель мільйонів людей.

Зазначається, що конференція, яка відбулася 21 грудня, мала назву "Й. В. Сталін і революційне перетворення світу". На ній виступив скандально відомий голова КПУ Петро Симоненко, доктор історичних наук, дійсний член-кореспондент НАН України Валерій Солдатенко, кандидат історичних наук Анатолій Арсеєнко та інші діячі.

Наприкінці заходу Симоненко вручив деяким доповідачам медаль до 140-річчя диктатора Сталіна, а перший секретар ЦК ЛКСМУ Михайло Кононович – "комсомольський квиток" нібито представнику київської молоді.

Новина про організацію проросійського шабашу розлютила патріотичну громадськість України. Так, на неї гнівно відреагував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штіріліц).

"Упирі підняли голови. Заборонена в Україні секта Комуністична партія України провела в Києві збір до дня народження Йосипа Сталіна. Симоненко вручив "активістам" "пам'ятну медаль до 140-річчя вбивці й ката Сталіна", – написав захисник України.

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