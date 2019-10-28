Заборона російської мови – це помилка: російська письменниця

Заборона російської мови наразі й затвердження української як державної в Україні – це помилковий проєкт.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловила відома російська письменниця Людмила Улицька. За її словами, за наявності такої великої кількості російськомовних людей, українським політикам не варто було ухвалювати нещодавній закон про затвердження української мови.

"Цей захід мені здався надто жорстким і нерозумним. Це не зовсім вдалий проєкт на сьогодні. В Україні дуже багато російськомовних людей, Київ розмовляє російською. Такі рішення вимагають перегляду й вдумливого ставлення. Коли українська державність утвердиться, таких жорстких мовних заборон не потрібно буде робити", – припустила письменниця.

Улицька навела приклад США, де половина населення користується іспанською і це, на її думку, абсолютно нікому не заважає.

"Хоча іспити емігрантам потрібно здавати англійською. Це нормально, це державна мова і її слід вивчити. Думаю, що українці, які розмовляють між собою російською, знають українську настільки, щоб написати заяву в домоуправління. Для налагодження майбутніх відносин між Росією та Україною багато речей потрібно буде виправляти. А багато з них залагодити вже зараз дуже важко", – підсумувала вона.

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