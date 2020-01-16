Заборона пластику – це один з кроків до циркулярної економіки в Україні: екологиня

Експертка з питань поводження з відходами Анна Таранцова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, чи можлива заборона пластикових пакетів в Україні.

"У будь-якому разі кроки у цьому напрямку потрібно робити, щоб ситуацію стабілізувати. Дійсно вже певні процеси запущені. І всі екологи говорять про те. що кліматичні зміни вже відбулися і всі екологи говорять про те, як людству підлаштуватись до нового клімату на планеті. Але це не означає, що нам не потрібно робити кроки, які приведуть нас до циркулярної економіки, до якої вже прийшла Європа, де є закони про те, як поводитися з тими чи іншими відходами. Все що можна переробити, там відправляється на переробку. А те, що не можна переробити, там спалюється із метою отримання енергії", - заявила Таранцова.

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