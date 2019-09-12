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12 вересня • оновлено в 14:41
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Забезпечення житлом дітей-сиріт і надалі буде приорітетом для міської влади

1.2т

21 особа з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, одержали від міського голови Віталія Кличка сертифікати на отримання однокімнатних квартир.

Забезпечити житлом усіх дітей-сиріт - одне з першочергових завдань міської влади. Так, за останні два роки за кошти міського бюджету придбали 110 квартир для даної категорії. Це значно покращило ситуацію. Адже до цього щороку отримували житло максимум 5 осіб.

Забезпечення житлом дітей-сиріт і надалі буде приорітетом для міської влади. Відтак, у 2019 році в міському бюджеті передбачено 50,0 млн. грн для придбання житла пільговим категоріям громадян. Для цієї мети також спрямують 14 млн.грн. з державної субвенції. Адже черги на отримання житла занадто великі. В середньому кожен рік 40-50 дітей сиріт чи позбавлених батьківської опіки стає в цю чергу. А черга ж не стабільна. Вона все одно росте. І якщо ми такими темпами, як ми за 2 роки квартири будували, могли кожен рік закривати, ми б її мінімізували. В найближчі роки КМДА планує повністю ліквідувати чергу на отримання житла для даної категорії осіб. Головне - не збавляти темпи.

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Тема
СПЕЦРЕПОРТАЖ
Особа
Віталій Кличко
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