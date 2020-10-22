Забезпеченість лікарень київської області не відповідає викликам пандемії, - Ірина Лобарева

В'ячеслав Буткалюк, Obozrevatel Відео 10:30, 22.10.2020
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