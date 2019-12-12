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12 грудня • оновлено в 14:18
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За запитом спецслужб РФ в Європі можуть затримати кожного: журналіст

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Журналіст, кримськотатарський активіст Айдер Муждабаев у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував затримання Чубарова у Румунії.

"Такі випадки в країнах не Євросоюзу були вже давно. Просто забули, що, наприклад, Мустафу Джемілєва затримували в аеропорту міста Бішкек в Киргизії. Потім, вже не так давно, Мустафу Найема затримали в Вірменії. Це все – за запитами російських спецслужб. Вони вносять українських політичних діячів, кримських татар, лідерів Междлісу в свої списки терористів і екстремістів. І дають запити, я так думаю, в Інтерпол. Інтерпол, напевно, якимось чином їх приймає, і про це чомусь нікого не попереджають. Наші спецслужби не попереджають людей, що вони туди внесені. Чубаров давно внесений до списку терористів і екстремістів як глава Меджлісу, Меджліс же у себе заборонили росіяни", - заявив Муждабаєв.

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Айдер Муждабаев
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