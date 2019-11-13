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13 листопада • оновлено в 13:42
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За якими критеріями ви розпізнаєте якісну продукцію?

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Критерії вибору продуктів харчування можуть бути для кожного різні, але це прямо впливає на наше здоров'я. Загалом опитані вказали загальні критерії, завдяки яким вони намагаються вибрати якіснішу продукцію. Найбільш значимі це - зовнішній вигляд та ціна по 25%, на термін придатності та склад продукції звертають увагу 18% та 19% відповідно. Та тільки 13% громадян звертають увагу на виробника обраної продукції.

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