За водіння у нетверезому стані – тюрма на 2 тижні: коментар МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в прямому ефірі ObozTV прокоментував новини про те, що МВС пропонує садити п'яних водіїв на 5-15 діб до в'язниці

"Я зараз наведу жахливу статистику. За 2018 рік було спіймано за кермом в стані сп'яніння і складено 115 000 протоколів про водіння в нетверезому стані. Це просто жах. І це тільки ті особи, яких патрульна поліція зупинила і оформила. А скільки було тих, хто проїхали повз і доїхав п'яним додому? Була ідея, рік назад, щоб перекласти відповідальність за водіння в нетверезому стані з адміністративного правопорушення в кримінальне.

Але під час розгляду у Верховній Раді, на жаль, не підтримали ідею, щоб ввести крім штрафу – який зараз дуже великий, і 10, і 20 тисяч гривень – ввести ще і арешт. Тому що ми бачимо, що розмір штрафів не зупиняє тих, хто хоче пиячити за кермом. З іншого боку – процедура оформлення кримінального проступку набагато складніше з документальної точки зору, ніж оформлення адміністративного правопорушення.

Тому пропозиція міністерства внутрішніх справ – повернути питання відповідальності за водіння в нетверезому вигляді з кримінальних проступків в адміністративні правопорушення, але при цьому ввести як альтернативу штрафу адміністративний арешт – на 5-10-15 діб", – заявив Геращенко

Будемо подавати законопроект в найближчі тижні і сподіваємося, його приймуть як можна швидше.

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