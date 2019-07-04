За відпрацьованим сценарієм: експерт розповів, які аргументи будуть застосовувати для скасування закону про люстрацію

Юрист Центру демократії та верховенства права Іван П'ятак зазначив, що формальним приводом для відміни закону про люстрацію Конституційний суд може стати принцип, аналогічний відміні статті Карного кодексу про незаконне збагачення.

Він звернув увагу на те, що скасовуючи відповідальність за незаконне збагачення, судді використовували усі можливі європейські норми для виправдання корупціонерів.

За його словами, в ситуації з скасуванням закону про люстрацію, можуть бути використані посилання на Конституцію України, на принципи верховенства права, на принципи дотримання рівності.

Саме тому, наголосив експерт, акція активістів під стінами Конституційного суду спрямована на те, аби донести свою думку до суддів, вплинути на них у медійному просторі і продемонструвати свою позицію, що є громадська підтримка цього закону, яка не бажає його скасування.

Експерт зауважив, що велика проблема полягає саме в тому, що за п'ять років не відбулась реформа Конституційного суду України. Наразі громадські організації об'єдналися і презентували порядок денний стосовно відновлення справедливості і однією з ключових вимог є переформатування КСУ.

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