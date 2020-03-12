За що побили Сивоху: Зорян Шкіряк

Радник Міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував інцидент із Сергієм Сивохою, який трапився під час його виступу щодо початку примирення на Донбасі.

"Давайте поступово, щоб пройтись по цій ситуації з обох сторін. Перш за все тут є політична складова. Хто такий Сивохо взагалі? Він радник секретаря РНБО на громадських засадах. Тому відповідально Вам кажу, що пан Сивохо ніхто, і він абсолютно не продукує позицію РНБО. Про це сьогодні сказав і пан Данилов. Тому будь-які ініціативи Сивохо є виключно його власними ініціативами, і більше того, він часто повторює позиції Кремля", - заявив Шкіряк.

Він також висловився із приводу запровадження карантину.

"Що стосується покарання за карантин, то це прерогатива МОЗ, яке має визначати порядок дій спираючись на постанови уряду. МОЗ має визначати, де саме порушуються ті чи інші норми. Поки що в Україні лише 1 випадок захворювання. Але мушу сказати, що я не є прихильником теорії змови, але ми вже пам'ятаємо історії із пташиним грипом або свинячим, пам'ятаємо, як вони закінчились", - зазначив Шкіряк.

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