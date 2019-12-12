За російську мову порвали рот: черговий маразм пропагандистів з ОРДЛО

На окупованому Донбасі знову лякали населення фейком про переселенця-інваліда, якому на Сумщині нібито порвали рот через відмову говорити українською мовою.

Про це свідчать розповіді місцевих жителів, які були озвучені в сюжеті ТСН.

Журналісти запитали жителів непідконтрольної Україні частини Луганської області про те, чи хочуть вони повернення української влади.

"Ми хочемо, щоб не переслідували за російську мову. Ви що не знаєте, що забороняють нею розмовляти в Україні? Весь час розповідають у новинах. Ось порвали рот одному російськомовному", – заявив один із опитаних, уточнивши, що дивиться лише канали окупантів , оскільки українських у них немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фейк про порваний ротіпереселенця запустили в липні 2018 року. Незабаром сам "потерпілий" розповів, що це брехня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал