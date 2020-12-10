За рік "нормандський" формат приніс всього два досягнення – Грищенко

Тетяна Гайжевська Відео 17:19, 10.12.2020

Ексглава МЗС України Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив свою позицію щодо перспектив "нормандського" формату.

На думку дипломата, за рік, що минув з моменту останньої зустрічі 9 грудня 2019 року, серед досягнень можна назвати лише два пункти – обмін полоненими та зменшення інтенсивності бойових дій на Донбасі. "Все решта – поки що бажане", – сказав він.

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