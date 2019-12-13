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13 грудня • оновлено в 11:36
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За результатами виборів Великобританія виходитиме з ЄС: експерт-міжнародник

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Експерт-міжнародник Володимир Воля у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував позачергові вибори у Великобританії та перемогу на них консервативної партії Бориса Джонсона.

"Якщо довіряти озвученим цифрам, то у будь-якому випадку консервативна партія отримує більшість голосів у парламенті. Тому з великою вірогідністю Британія виходить з Євросоюзу до 31 січня 2020 року. Дострокові вибори були рівнозначні до повторного референдуму. Сукупний результат від різних тем, які просували партії перед виборами склали баланс серед ввиборців. які свідчить про те, що Британія виходитиме з ЄС", - заявив Воля.

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Володимир Воля
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