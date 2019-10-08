За прикладом Зеленського: ще один шоумен зібрався у велику політику

Ще один шоумен хоче стати частиною політичного істеблішменту. Цього разу в сусідній Болгарії, найбіднішій країні-члені Європейського Союзу.

Станіслав Трифонов, чиї сатиричні телепередачі є найпопулярнішими у цій східноєвропейській країні, у суботу провів установчий з'їзд своєї політичної партії. Рух під назвою "Немає такої держави" має достатню підтримку, щоб увійти до парламенту як четверта за величиною партія, згідно з опитуваннями, проведеними минулого місяця. Трифонов обіцяє боротися проти "товстої лінії, яка розділяє партійну аристократію та болгарський народ".

"Люди, які управляють і яких обирає значна частина болгарських виборців, хапаються за владу", - сказав Трифонов своїм прихильникам, згідно з повідомленням, яке було розіслано електронною поштою. "Я не берусь за владу, я берусь за справедливість".

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