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3 січня • оновлено в 21:26
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За лаштунками українського шоубізнесу: популярний продюсер

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Креативний продюсер Денус Путінцев у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував новорічні програми на телеканалах та у соціальних мережах зміни.

"Я вам чесно скажу, що вирішив спеціально переглянути всі найпопулярніші новорічні програми. Я пройшовся з пультом та келихом компоту, і почав дивитися "Іронію долі", - зазначив продюсер.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Денис Путинцев
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