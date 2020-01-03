За лаштунками українського шоубізнесу: популярний продюсер

Креативний продюсер Денус Путінцев у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував новорічні програми на телеканалах та у соціальних мережах зміни.

"Я вам чесно скажу, що вирішив спеціально переглянути всі найпопулярніші новорічні програми. Я пройшовся з пультом та келихом компоту, і почав дивитися "Іронію долі", - зазначив продюсер.

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