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"За "кнопкодавство" потрібно саджати!" Депутат пояснила, кого саме

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Продовжуємо підбивати підсумки дня з гостем студії – народним депутатом України Оленою Сотник.

Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Говоримо про причини прогулів у Раді та "кнопкодавство".

"Я би за "кнопкодавство" – а ми вносили таку ініціативу – запровадила кримінальну відповідальність, – зізнається Сотник. – Наприклад, в Ізраїлі є кримінальна відповідальність за "кнопкодавство".

"Тому що це шахрайство найвищого рівня. Коли мене делегують люди особисто голосувати за закони, а я фактично віддаю це право – яке не моє, а тільки делеговано мені – якійсь третій особі. Це однозначно шахрайство", – пояснює вона.

На думку нардепа, кримінальна відповідальність може бути аж до тюремного ув'язнення. Причому, наголошує вона, ця санкція повинна застосовуватися не проти того, хто натискав кнопку, а проти того, хто віддав свою картку.

А які ризики несе зняття депутатської недоторканності? Дивіться в цьому випуску Підсумків.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олена Сотник
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