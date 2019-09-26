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27 вересня • оновлено в 19:24
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За кадром: що відбувається із зірками ТВ поза знімальним майданчиком

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Життя телевізійних зірок, поза їх звичного для телеглядача екранного образу, вельми цікава і різноманітна. Хтось, виставляючи життя "за кадром", використовує для додаткового заробітку грошей, хтось для підтримання образу, а хтось, можливо сам того не бажаючи, для створення репутації, далекої від тієї, якою представляють її шанувальники.

Так, колишні учасники проекту "Танці з зірками" (1+1) продовжують своє життя в звичному для себе руслі, викладаючи в соцмережу Instagram, хтось чергові кар'єрні події, хтось звіти про сумнівні корпоративи, а хтось відверто хуліганить, доправляючи ці пустощі неабиякою часткою гумору.

Але є і такі, які ображаються на критику Юлії Крапивиной і пишуть їй упереджені коментарі. Можливо сподіваючись, що вона не відповість. Сподіваються, треба відзначити, даремно.

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