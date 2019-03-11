За гроші не купиш батьків, дітей, справжніх друзів, справжню свободу - Вадим Гаєв

Новопсковський селищний голова, лауреат XХIII загальнонаціональної програми "Людина року – 2018" в номінації "Лідер об'єднаної територіальної громади року" Вадим Гаєв підбив підсумки 2018 року.

18 грудня 2018 року Новопсковська громада перемогла на Всеукраїнському конкурсі "Кращі практики місцевого самоврядування" за практику "Створення умов для включення різних соціальних груп до процвітання громади" на тему "Інклюзивність регіонального та місцевого розвитку".

У квітні 2018 року в Новопсковської громаді відкрито Центр надання адміністративних послуг.

В рамках відновлення програми розвитку ООН за фінансової підтримки Європейського Союзу було створено сучасний Центр в капітально відремонтованому приміщенні, з оснащенням всім необхідним для надання населенню громади якісних адміністративних і соціальних послуг. Це сприяло більш ефективному і оперативному наданню послуг для 12 тис. жителів громади.

Створено якісне освітній простір для вихованців дитсадків Новопсковського громади.

Протягом 2016-2018 в Новопсковської громаді вдалося реалізувати багато проектів з термомодернізації та капітальних ремонтах приміщень п'яти будівель чотирьох дитячих садів громади.

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