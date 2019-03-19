За два місяці дії закону про булінг є вже 20 судових рішень – Богдан Петренко

Заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко повідомив, що за два місяці дії закону про булінг в Україні вже є 20 судових рішень, на більшість із яких накладено штраф 850 грн. За його словами, повторних випадків поки що нема.

Разом із тим, він зазначив, що говорити про те, що штрафи ефективні – це недоцільно. Він пояснив, що їх потрібно вкладати у систему роботи, яка передбачає профілактику, протидію, роботу із жертвами і самими булерами та роботу зі свідками.

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