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За будь-яких умов: експерт розповів, що чекатиме на євровлаюту по Brexit'у

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Економіст Євген Олейніков зазначив, що відсутність спільної валюти у Британії з рештою країн ЄС убезпечить Євросоюз від інфляції та надлишку євровалюти. Проте, за його словами, невизначеність до голосування може призвести до певних тимчасових коливань ЄВРО, що може завдати шкоди бажаючим "підзаробити" швидкі гроші.

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Євгеній Олейніков

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