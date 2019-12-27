За 2-3 роки реалістично повернути контроль над окупованими територіями: народна депутатка

Народна депутатка України Ірина Верещук у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала можливість повернення контролю над окупованими територіями Україні, Силам ООН чи ОБСЄ. Про це заявляв Вільям Тейлор.

"Подібні заяви означають, що Курт Волкер свого часу не дарма перебував в Україні, домовляючись із паном Сурковим з російської сторони про можливі моделі, які можуть бути у майбутньому використані. Я задоволена подібними заявами пана Вільяма Тейлора, адже вірю, що він даремно би такого не говорив. Він працював у гарячих точках, тому він знає вагу кожного сказаного слова", – заявила народна депутатка.

Вона також зазначила, що 2 січня Тейлор покидає Україну, але вона не радить робити з цього якихось конспірологічних теорій, оскільки Тейлор їде в наслідок планового закінчення терміну роботи в нашій державі.

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