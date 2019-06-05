З життя київської поліції: черговий скандал назріває у столичних правоохоронців

Заступник начальника одного з відділень поліції Києва Олександр Білик може бути причетним до квартирних афер.

Він був помічений під час силових захоплень житла киян і, за словами постраждалих, вимагав у них гроші. Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.info".

У 2016 році він був звільнений з поліції, а після цього, за даними журналістів, співпрацював з інвестиційною компанією, яка причетна до незаконного виселення людей і захоплення квартир.

Через кілька місяців після звільнення Білик відновився на роботі, але своє спілкування з сумнівною компанією не припинив. У 2017-2018 році він вів активні телефонні переговори з жінкою, яка представлялася менеджером цієї організації.

Одночасно з цим з дільничного інспектора Олександр став заступником начальника відділу з розслідування особливо тяжких злочинів. Нині він є фігурантом розслідування в справі про перевищення службових повноважень ще за часів роботи в міліції, тобто до реформи.

За словами однієї з потерпілих від афер з нерухомістю Ольги, у неї та її мами незаконним шляхом відібрали нерухомість, продавши її іншим людям. Причому рейдери буквально вигнали жінок з їхнього будинку і били їх.

Жінка стверджує, що в ніч силового виселення в її будинку був і Олександр Білик, що зафіксували правоохоронці. Це відбувалося в період, коли він був звільнений.

Керівництво столичної поліції називає Білика "досвідченим співробітником" і каже, що звільнити його можуть тільки після рішення суду. Журналісти підкреслили, що офіційна зарплата правоохоронця досить скромна, але у нього є чотири квартири в Києві і позашляховик.

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