З вересня ціни на овочі та фрукти зміняться: озвучено прогноз

Тетяна Гайжевська Ринки та компанії 17:50, 20.08.2020

Щонайменше до кінця серпня ціни на фрукти та кавуни в Україні триматимуться на поточному рівні, наразі ціни на овочі досягли найнижчого рівня за рік.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко. Втім, за його прогнозами, з вересня почнеться поступове здорожчання усієї плодоовочевої продукції.

За словами експерта, поточний рік є нетиповим для сільськогосподарської галузі, зокрема, через пандемію коронавірусу та екстремальні погодні явища, що спостерігалися навесні. Через COVID-19 низка країн-постачальників припинила продаж своєї продукції в Україну, нагадав він.

Разом з тим, за оцінками Дорошенка, "світ вже встиг адаптуватися, і скоріш за все, торговельних бар’єрів вже не буде".

Експерт спрогнозував подорожчання сільськогосподарської продукції у вересні, але без суттєвих коливань і стрибків. Проте, цей прогноз не стосується яблук. "Ми побачили, що ціна на яблука суттєво знизилась. Я думаю, що весь наступний рік, як мінімум, до весни ми будемо їсти яблука по 20-25 гривень", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, директорка з розвитку Української плодовоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва заявила, що в Україні ціни на ягоди підскочили через погодні катаклізми і вже знижуватись не будуть. Зокрема, незважаючи на велику пропозицію кавунів, вони не будуть дешевшати.

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Економіка Ринки та компанії

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