З Мангера зняли електронний браслет: Obozrevatel News о 15:00 від 11.03.2019

З Мангера зняли електронний браслет

З Владислава Мангера зняли електронний браслет та повернули закордонний паспорт. За словами його адвоката Дмитра Ільченка, це сталося 6 березня, однак повідомили лише зараз. Раніше Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити арешт голові Херсонської облради, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Покарання за сексуальне насильство

В Україні завели 5 кримінальних справ за статтею про примушування до сексу. Про це відзвітували у Генпрокуратурі на запит "Українських Новин". Про кількість підозрюваних у цих справах у ГПУ не уточнили.

РФ готується до військових навчань в Криму

Росія визнала підсилення своїх військ в анексованому Криму. Окупанти збираються провести пуски і стрільби з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал" та "Бастіон". Аналогічні навчання проведуть на 20 полігонах в Росії, на російських військових базах в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.

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