"З ким ви хочете примирення?": Мирослав Гай про ситуацію на Донбасі

Ветеран АТО Мирослав Гай у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL.

Він прокоментував події на Донбасі та протести проти евакуації українців в Нових Санжарах.

"Якщо взяти навіть заяви наших очільників, МОЗ наприклад, пані Скалецька говорила, що пробуде там 14 днів, не пробула і поїхала назад, а по-друге, усі дослідження говорять, що інкубаційний період триває не 14 діб, а 24. Все це виглядає дуже не фахово", - заявив Гай.

Він також висловився із приводу загострення боїв на Сході України та провокацій, які організували російські окупаційні війська.

"Ну з ким робити примирення? З бойовиками-окупантами? З бурятами та чеченами? З місцевими мешканцями? Там можна було би, але на скільки потрібне таке примирення, якщо вони щодня приходять на нашу територію, купують продукти, отримують наші пенсії, то хто з ким має примиритись. Там немає українських ЗМІ взагалі. Усі т люди отруєні російською пропагандою. Тобто з ким примирення? Так, ми готові до примирення, але навіть у нацистській Німеччині примирення відбулося лише після денацифікації", - заявив Гай

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