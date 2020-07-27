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27 липня • оновлено в 20:30
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🔴 З ким домовлялись про перемир'я? Підсумки дня. Понеділок, 27 липня.

  • Проросійські бойовики порушили всеосяжне перемир'я. У Москві вчергове наголошують, що не є стороною конфлікту на Донбасі

  • Україна підписала нову угоду про авіаперевезення з Італією. Київ та Рим повністю зняли обмеження

  • США виплатить 70% зарплатні тим, хто втратив роботу під час спалаху пандемії коронавірусу

  • Рейтинг довіри до Зеленського продовжує падати

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Теми
Мирні переговори в Мінську мінські домовленості Перемир'я на Донбасі Обозреватель TV Ефіри Oboz TV Підсумки
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Андрій Єрмак Олександр Мусієнко
Теги
Росія - країна-агресор терористи "ДНР" ОРДЛО
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