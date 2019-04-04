З аналізами на вихід: Порошенко запросив Зеленського на медкомісію

Петро Порошенко завтра, о 9 годині ранку, чекає на Володимира Зеленського у медичному пункті НСК "Олімпійський", який Зеленський сам обрав для проведення дебатів. Про це під час брифінгу штабу Петра Порошенка, заявив спікер штабу Олег Медведєв і зазначив, що штаб Петра Порошенка і сам Президент готові зустрічатися з Володимиром Зеленським на будь-яких зручних для нього майданчиках.

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