З 1 грудня 2019 року піднімають пенсії: коментарі експерта

Віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 років Павло Розенко прокоментував новину про підвищення мінімальних зарплат та пенсій в 2020 році.

Найближчий перерахунок пенсій заплановано на 1 грудня 2019 року, і в середньому пенсії мають зрости на суму від 74 до 740 грн. Мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1638 грн. Відсоток надбавки нараховуватимуть як суму половини інфляції за 2019 рік.

Розенко заявив, що це планове підвищення пенсії, яке відбудеться завдяки тим показникам, які закладені у державному бюджеті України, який приймався ще минулим парламентом та подавався ще депутатами попереднього скликання. Згідно до плану змінюється величина прожиткового мінімуму для непрацездатних українців, який сьогодні дорівнює 1564 грн, а з 1 грудня 2019 року становитиме 1638 грн. Така надбавка, за словами Розенка, очікує близько 1-1,5 млн осіб. Наступне підвищення пенсії має відбутися з 1 березня 2020 року. Це буде чергове осучаснення пенсії, але це також заслуга попередньої влади, заявив він.

Що буде робити із пенсійним забезпеченням теперішня влада, Павло Розенко спрогнозувати не може, оскільки жодних заяв, як від президента, так і від депутатів із приводу цього питання, він не чув.

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