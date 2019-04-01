Ющенко-Янукович: Історія президентських дебатів 2004 року

Ющенко-Янукович: Історія президентських дебатів 2004 року113Читати матеріал російською
Кандидат у президенти України та шоумен Володимир Зеленський заявив про готовність до дебатів із чинним президентом і конкурентом у передвиборній гонці Петром Порошенком.
"Я готовий. Порошенко, не Порошенко, яка мені різниця", — сказав Зеленський на брифінгу в штабі в Києві, відповідаючи на відповідне запитання журналіста. Трансляцію заходу вів канал 1+1.
Зеленський додав, що не веде переговорів з іншими політичними силами про підтримку в другому турі.
А ми пригадали історичні дебати часів "Помаранчевої революції" 2004 року між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".