''Ющенко так!'': третьому президенту України оголосили підозру через Януковича

Третьому президентові України Віктору Ющенку оголосили підозру в справі про незаконне заволодіння резиденцією у Межигір'ї, яка пізніше стала маєтком його наступника Віктора Януковича.

Про це в своєму Telegram-каналі написав позафракційний народний депутат Сергій Лещенко.

За його даними, підозру висунула Генпрокуратура в рамках справи про резиденцію Межигір'я, яка була виведена з державної власності в 2007 році.

"Парадокс у тому, що це правда. Ющенко дійсно у змові з Януковичем це зробив, цілеспрямовано перевівши Межигір'я з ДУС до сфери відання Кабміну, який передав Межигір'я до статуту держпідприємства "Надра України", а воно вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми. Після цього Янукович почав будувати в Межигір'ї персональний рай", – заявив Лещенко.

Він також зазначив, що підозру вже було відправлено Ющенку поштою.

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