Юрист з міжнародного авіаційного права прокоментував розслідування аварії літака в Ірані

Експерт з міжнародного авіаційного права Андрій Козлов у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих "Бурчук Live" Олекесандра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував використання бортових самописців на літаках, та ому на літаках немає камер відеоспостереження.

"Цікаве запитання насправді. Я думаю, що з часом, коли зроблять який крок в технологіях, це буде. А так в принципі і запис аудіо з кабіни пілотів, фіксується в межах останніз 30 хвилин. оскільки решта для розслідування, як правило не має значення. Ті відомості, які на сьогодні є в бортових самописцях, вони дозволяють коректно відтворити розвиток подій в літаку перед катастрофою", - заявив експерт.

Він не вважає, що справа досить швидко дійде до встановлення камер у кабінах пілотів. А от камери в салонах літаків, на його думку, навряд чи будуть встановлені, оскільки, за його словами, такі камери не матимуть значення для розслідування.

Козлов також висловився із приводу перебігу розслідування катастрофи українського літака в Ірані.

"Процедура розслідування визначена 13 додатком, де говориться про те, що розслідування є повноваженням і обов'язком держави, над територією якої сталася трагедія. Розслідування зазвичай відбувається не швидко - рік або навіть більше, і це правильно. Після цього готується проект остаточного звіту про розслідування, який містить дуже багато детальної інформації, а потім вже викладається хід подій та причина, з якої сталася подія. Також у цьому документі надаються рекомендації, для того щоб уникнути подібного у майбутньому", - зазначив юрист.

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