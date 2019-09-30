Юрист дав прогнози щодо справи Януковича

Експерт із конституційного права Олександр Москалюк дав прогнози щодо перебігу подій по справі Віктора Януковича.

Рішення можуть бути різними, заявив Москалюк, а що стосується різних можливостей. які існують, то вони завжди лишаються. Якщо говорити про досвід західних країн, то вони у подібних випадках, у подібних справах завжди висловлюються дуже обережно.

Проте, за словами юриста, у європейських країнах не було подібної практики із подібними справами.

"Все зводиться до одного, що відносно Януковича здійснюється політичне переслідування, відтак він не може повноцінно реалізовувати своє право на захист. Я не можу сказати, що це зовсім позбавлено сенсу, але така ситуація склалася, через те, що Янукович залишив країну. У подібних випадках я завжди наводжу приклад Уго Чавеса, який родину відправив у Європу, але сам залишився у своїй країні, показуючи тим самим, що він є справжнім політиком", - зазначив Москалюк

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