Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:12
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Юрист дав прогнози щодо справи Януковича

118 Читати матеріал російською

Експерт із конституційного права Олександр Москалюк дав прогнози щодо перебігу подій по справі Віктора Януковича.

Рішення можуть бути різними, заявив Москалюк, а що стосується різних можливостей. які існують, то вони завжди лишаються. Якщо говорити про досвід західних країн, то вони у подібних випадках, у подібних справах завжди висловлюються дуже обережно.

Проте, за словами юриста, у європейських країнах не було подібної практики із подібними справами.

"Все зводиться до одного, що відносно Януковича здійснюється політичне переслідування, відтак він не може повноцінно реалізовувати своє право на захист. Я не можу сказати, що це зовсім позбавлено сенсу, але така ситуація склалася, через те, що Янукович залишив країну. У подібних випадках я завжди наводжу приклад Уго Чавеса, який родину відправив у Європу, але сам залишився у своїй країні, показуючи тим самим, що він є справжнім політиком", - зазначив Москалюк

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Москалюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини