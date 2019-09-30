Юрист дав оцінку справам проти чиновників часів Януковича

Експерт з конституційного права Олександр Москалюк заявив, що зараз мова йде про два сценарії перебігу подій: або дійсно зараз відбувається реванш або раніше було політичне переслідування.

Він наголосив, що в якійсь мірі міг бути і фактор політичного переслідування, адже мова йшла про люстрацію і були проблеми, про які всі говорили ще у 2014 році. Рейтинг Зеленського, за словами Москалюка, на сьогодні на стільки високий, що його досить складно буде похитнути, навіть не зважаючи на розчарування еліт. Якщо говорити про опозицію, про тих людей, які можуть уособлювати її на різних фронтах, то їхні рейтинги не перевищують 10-15%.

Експерт порівняв ситуацію з опозицією в Україні із аналогічною ситуацію в Росії. Ті рішення, які були прийняті новою ВР дуже опосередковано впливає на життя кожного українця. Наприклад, скасування депутатської недоторканості жодним чином не впливає на життя середньостатистичного українця, але чомусь саме подібні рішення користуються особливим попитом в українському суспільстві, зазначив Москалюк.

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