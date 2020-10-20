Юрій Медовар на Обозреватель ТБ - 19.10.2020

Тетяна Гайжевська Відео 13:22, 20.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Просто перестати питати? Справжній лідер питань не задає

Офіс Зеленського – про заборону книги "Справа Василя Стуса": здивовані, але незалежність судів під сумнів не ставимо

На Київщині кандидата в депутати вдарили ножем: деталі НП

Коронавірус може зникнути сам, – академік НАН

Гай: Ломаченко дурень, але Україна винна, що він став дурнем проросійським