Юридично в Україні війни немає: експерт прокоментував заяви Разумкова

Юридично в Україні війни немає: експерт прокоментував заяви Разумкова128 Читати матеріал російською
Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков виступив із заявою про те, що закінчення війни із Росією найближчим часом не є можливим.
Нагадаємо, що передвиборча риторика цієї партії полягала, на сам перед, у тому що війна на Донбасі не закінчується через небажання її закінчити особисто екс-президентом України Петром Порошенком, партія часто заявляла, що, нібито, сам український президент має свої фінансові інтереси від збройного протистояння у цьому регіоні.
Військовий експерт Олег Жданов прокоментував цю заяву, зазначивши, що у керівництва країни сьогодні немає розуміння того, що відбувається на сході України. Або, за словами експерта, вже у теперішньої влади, є інтерес, щоби "статус-кво" із цією війною продовжувався нескінченно довго. Він заявив, що ця історія повторює передвиборчі обіцянки президента Порошенка, який до виборів обіцяв завершити війну за два тижні.
Жданов наголосив, що, по-перше, не можна закінчити те, чого не існує, а юридично в Україні війни немає. І для того, щоб її вирішити, потрібно спочатку юридично визнати, що війна відбувається, а потім шукати шляхи вирішення спірних питань. Якщо український парламент офіційно визнає факт війни на території Європи, то міжнародна система безпеки, муситиме на цей факт реагувати. Якщо реакції з боку відповідних міжнародних організацій не буде, це доведе той факт, що системи міжнародної безпеки більше не існує, додав Жданов.
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