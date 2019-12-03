Юлія Лорд стала гостею прямого етеру ObozTV
Співачка Юлія Лорд стала гостею прямого етеру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Вона розповіла про народження нової пісні.
"Це пісня "Вільні". Вона вже доступна на всіх платформах, її можна завантажити, прослухати, придбати", - зазначила Юлія Лорд.
"Зі мною мій гітарист, який виступив також і саунд-продюсером нової пісні, ми зробили її разом із Дмитром". - заявила співачка.
Вона відзначила українських виконавців, які їй нещодавно сподобались, це гурт "Космополіс", та заявила, що їй дуже подобається те, що зараз відбувається з українською музикою та квотами.
"Я їжджу в метро і бачу музикантів, які там співають. За українські пісні дають більше грошей, ніж за російські", - зазначила Юлія.
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