Юлія Лорд стала гостею прямого етеру ObozTV

Співачка Юлія Лорд стала гостею прямого етеру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Вона розповіла про народження нової пісні.

"Це пісня "Вільні". Вона вже доступна на всіх платформах, її можна завантажити, прослухати, придбати", - зазначила Юлія Лорд.

"Зі мною мій гітарист, який виступив також і саунд-продюсером нової пісні, ми зробили її разом із Дмитром". - заявила співачка.

Вона відзначила українських виконавців, які їй нещодавно сподобались, це гурт "Космополіс", та заявила, що їй дуже подобається те, що зараз відбувається з українською музикою та квотами.

"Я їжджу в метро і бачу музикантів, які там співають. За українські пісні дають більше грошей, ніж за російські", - зазначила Юлія.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!