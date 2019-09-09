Явка менше 30% говорить про протест кримчан: блогерка про ''вибори'' в Криму

Блогерка та журналістка Лариса Волошина прокоментувала псевдовибори в окупованому РФ Криму.

8 вересня 2019 року РФ влаштувала так званий "День виборів" в окупованому нею українському Криму. Обирали так звану "Держраду Республіки Крим". Фейкові вибори в окупованому Криму "легалізують" окупацію півострова, адже вони відбулися у Севастополі та інших містах окупованої української території. Повідомляється також, що багато хто з населення Криму проігнорував ці вибори, таким чином протестуючи проти окупації.

Волошина підтвердила, що явка громадян на фейкових виборах в Криму дійсно склала менше 30%. І це, за її словами, ще дуже натягнута цифра, оскільки на дільницях стоять камери, і є кадри, які підтверджують факти масових порушень. Є, наприклад, відеофіксація того, як вкидались бюлетені, додала блогерка. Вона заявила, що місцеве населення вкрай незадоволене зневагою, яку проявляє окупаційна влада РФ.

Але не зважаючи на "віджимання бізнесу", на те, що приїжджають "росіяни з інших областей і поводяться дуже зневажливо", певна частина кримчан все одно сліпо підтримує РФ.

Волошина не бачить також повернення водопостачання до окупованого півострова у найближчий час.

Єдиним способом, який дозволить пришвидшити повернення Криму Україні, Волошина вважає надання широкої автономії кримським татарам.

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