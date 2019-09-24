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24 вересня • оновлено в 14:18
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Янукович повертається: прогнози адвоката щодо майбутнього експрезидента

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Адвокат Ростислав Кравець прокоментував новини, щодо можливого повернення колишнього президента України Віктора Януковича в Україну.

У січні 2019 року Оболонський суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді, і присудив йому 13 років позбавлення волі. Адвокат зазначив, що будь-яка особа може повернутись в Україну. Що стосується умов повернення Януковича, то це, на думку адвоката, можливо лише після скасування відповідного вироку, адже у разі перетину українського кордону Янукович має відбути покарання згідно до цього вироку.

Це рішення може бути скасовано різними способами, але поки воно в силі у разі повернення Янукович буде затриманий і після набрання законної сили цього рішення, колишній президент буде відправлений у колонію для відбуття покарання.

Скасувати рішення може суд апеляційної інстанції. Адвокат заявив, що ознайомився із цим конкретним вироком, і через те, що в Україні не було попереднього досвіду у подібних процесах, на його думку, у майбутньому можуть виникати нюанси. Але, за словами Кравця, усі процедурні питання у рішенні Оболонського суду були витримані відповідно до міжнародних норм та процесів.

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Ростислав Кравець
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