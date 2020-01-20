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20 січня • оновлено в 09:41
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Яніна Соколова розгубила свої мільйони: прем’єра на телеканалі Ахметова виявилась провальною

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Популярна телеведуча, а віднедавна – письменниця, благодійниця, активістка і журналістка має мало приводів до святкування.

Напередодні Яніна Соколова вийшла з прем’єрою своєї програми "Вечір з Яніною Соколовою" на новоствореному телеканалі "Україна 24". Але ані під час трансляції на YouTube, ані біля телевізорів не зібрались ті 20 млн глядачів, про які неодноразово заявляла відео-блогерка.

На сервісі відео-хостингу її програму у прямому ефірі дивилось менше двох сотень людей, а загальна частка телевізійної аудиторії склала 0,19%.

Того ж дня, аудиторія програми Юлії Крапівіної "О, Крапівіна!" була у двічі більшою -- 0,36%

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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Пряма трансляція Ефіри Oboz TV О, Крапівіна!
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