Яніна Соколова дорікнула хору Верьовки в державному фінансуванні

Скандальний виступ "Студії "Квартал 95" з національним академічним хором ім. Г. Верьовки продовжує збурювати українське суспільство: замість демонстрації виступу хору з актором "Студії" Юрієм Ткачем, українцям підсунули звернення хору до росіян 5-річної давнини.

Кому це стало потрібно і для чого, адже, хто не писав такі звернення до росіян у лютому-березні 2014 року?

На сторінці в YouTube “Украинцы россиянам” є звернення Юрія Макарова, доктора Євгена Комаровського, Олега Ляшка, Єгора Соболєва, Василіси Фролової, Степана Гавриша, Мирослава Поповича, Олександра Бригинця, Миколи Княжицького, Ірени Карпи і багатьох інших, загальний зміст яких зводиться до того, що ми, українці, не людожери, ми розбираємось з корупціонерами і нам війни не треба. Або варто хоча б згадати найбільш резонансну на той час заяву-звернення Андрія Садового, яку львівський міський голова опублікував 2 березня 2014 року.

Проте, серед тих, хто писав ці заяви у лютому-березні 2014 року не було Яніни Соколової. Можливо тому, що вона не була модною і популярною, А була б - то напевно б записала б щось подібне. Але сьогодні, у 2019 році, вона може коментувати заяви хору у році 2014.

А це - дуже сміливо і відверто, особливо коли мова йде про "близькість до влади" і "фінансування з боку держави".

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram