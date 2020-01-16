Ялинку не можна викидати у смітник: експертка розповіла про шкоду для довкілля

Експертка з питань поводження з відходами Анна Таранцова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, як відбувається утилізація ялинок в Україні.

"Найбільш правильна відповідь на це питання - на наступний рік просто не купувати ялинку. Якщо ви не хочете смітити у дворі та не маєте можливості привезти ялинку до спеціального переробного пункту, то не варто її купувати. Це єдина можлива відповідь. Тому що, якщо ви викидаєте ялинку у смітник, то вона поїде до сміттєзвалища. Але треба зважати, що ялинка - це негабаритні відходи. І ви взагалі не маєте права викидати її у смітник поруч із домом", - заявила Таранцова.

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