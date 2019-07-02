Якщо ви знайшли гранату: експерт розповів, як уберегти себе і близьких від випадкової трагедії

Експерт з безпеки Сергій Шабовта дав п'ять практичних порад для тих, хто побачив небезпечний або підозрілий предмет, а тим більше - боєприпас.

Він зазначив, що ще з давніх часів є правило: якщо ви побачили, що за вашим розумінням подібно до вибухового або вибухонебезпечного предмету, ви жодним чином не маєте його перевіряти або торкатись у будь-який спосіб.

Крім того у будь-який спосіб позначити знаходження цього предмету на місці та повідомити на будь-який номер екстрених служби. За його словами, з будь-якого номеру передадуть інформацію до вибухотехніків ДСНС, які зможуть і ідентифікувати, і знешкодити в разі потреби небезпечний предмет.

Ще одним важливим моментом він назвав коректний і чіткий опис адреси і місцезнаходження предмету для того, аби запрацював механізм, зокрема, й можливої евакуації людей.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал