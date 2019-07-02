ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

Якщо ви знайшли гранату: експерт розповів, як уберегти себе і близьких від випадкової трагедії

72Читати матеріал російською

Експерт з безпеки Сергій Шабовта дав п'ять практичних порад для тих, хто побачив небезпечний або підозрілий предмет, а тим більше - боєприпас.

Він зазначив, що ще з давніх часів є правило: якщо ви побачили, що за вашим розумінням подібно до вибухового або вибухонебезпечного предмету, ви жодним чином не маєте його перевіряти або торкатись у будь-який спосіб.

Крім того у будь-який спосіб позначити знаходження цього предмету на місці та повідомити на будь-який номер екстрених служби. За його словами, з будь-якого номеру передадуть інформацію до вибухотехніків ДСНС, які зможуть і ідентифікувати, і знешкодити в разі потреби небезпечний предмет.

Ще одним важливим моментом він назвав коректний і чіткий опис адреси і місцезнаходження предмету для того, аби запрацював механізм, зокрема, й можливої евакуації людей.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Сергій Шабовта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини