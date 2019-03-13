Якщо США знайдуть ''золото Путіна'', то він цього навіть не відчує – Кіхтенко

Екс-голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко зазначив, що на його думку, в разі, якщо спецслужби США доберуться до статків президента Росії Володимира Путіна, він особливо того не відчує. Він вважає, що Путін зберігає свої гроші не в одній валюті, не в одному місці чи не в одному виді коштовностей.

Він наголосив, що у Путіна на достатньо коштів, аби спокійно себе почувати сьогодні і у подальшому житті.

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