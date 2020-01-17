Якщо президент вирішить, то юридичні формальності ми виправимо: депутатка про відставку Гончарука

Народна депутатка України, Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук у прямому етері ObozTV відповідала на питання Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала відставку прем'єра України Олексія Гончарука.

"Це швидше політичний, а не юридичний крок, адже за законодавством ця заява мала би бути подана на спікера парламенту. Отже це політичний крок, для того щоб президент Зеленський дав політичну оцінку результатам роботи уряду і дав сказав слово, як голова нашої партії. Давайте розмежуємо юридичні та формальні речі, адже ми ще не знаємо позицію президента. Якщо він прийме відставку, то всі юридичні формальності будуть виконані. Ми чекаємо оцінки збоку президента України", - заявила Кравчук.

Вона також зазначила, що уряд Гончарука, на її думку, працював не ідеально, і хотілося би бачити більше результатів дій уряду.

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