Якщо партії не фінансуватиме держава, їх фінансуватимуть олігархи: політичний експерт

Голова комітету виборців України Олексій Кошель прокоментував новини про можливе скасування державного фінансування політичних партій в Україні.

Деякі експерти заявляли, що у разі надання державної підтримки політичним партіям, останні не шукатимуть фінансування "на стороні", тобто не братиму гроші в українських олігархів та іноземних (в тому числі і російських) інвесторів. Експерт пояснив, що у цьому питанні не все так однозначно.

Він нагадав, що активна дискусія по державному фінансуванню політичних партій в Україні з'явилась, коли цього року вперше партії почали отримувати компенсації від держави за кошти, які вони витратили під час виборчих перегонів. Друга проблема. яку окреслив експерт, полягає у тому, що державне фінансування отримує партія скандально відомого Шарія, який відомий передусім своїми українофобськими висловлюваннями. Зокрема, цей політик дозволяв собі ділити Україну на три сорти.

Кошель зазначив, що потрібно розділяти питання боротьби із "шаріями" та питання повного скасування державного фінансування політичних партій. Він наголосив, що державне фінансування є єдиним у світі дієвим способом боротьби із втручанням іноземного капіталу та місцевих олігархів у політичне життя країни. Тому, за словами експерта, сьогодні дуже важливо, щоб українці отримали офіційну заяву від голови партії "Слуга народу" щодо підтримки державного фінансування.

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